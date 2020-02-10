Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области в 2019 году на первом году жизни умерли 179 младенцев. Этот показатель по сравнению с 2018 годом значительно сократился, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на доклад регионального управления ЗАГС.

«В 2019 году этот показатель снизился на 14,5% и составил 179 случаев. За аналогичный период 2018 года — 209 случаев, в 2017 году — 288, в 2016 году — 328, в 2015 году — 337», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2019 году на Дону зарегистрировано на 11% меньше мертворождённых детей в 2019 году на 11% (211 случаев). Этот показатель также ежегодно сокращается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный врач областного перинатального центра Максим Уманский ранее отмечал, что уровень младенческой смертности в Ростовской области впервые за несколько лет достиг минимальной отметки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области уровень младенческой смертности рекордно мал — медики