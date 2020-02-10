Москва, , 12:22 — REGNUM Мошенники разработали новый способ кражи денег с банковских карт, сообщают 10 февраля «Известия».

Так, пишет издание, мошенники звонят клиентам банков, сообщают о запросе на закрытие их счета и предлагают «спасти» средства с помощью перевода на якобы безопасный счет.

В Центробанке напомнили, что цель мошенников остается неизменной — выманить данные клиентов, чтобы похитить средства.

Напомним, в декабре в Сбербанке сообщили, что с начала 2019 года в организацию поступило около 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Злоумышленники звонили клиентам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. С 2017 года количество жалоб, принимаемых Сбербанком по данному виду мошенничества, выросло в 15 раз.

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