Анкара, , 12:22 — REGNUM Правоохранительные органы Турции предотвратили крупный террористический акт в здании окружного суда в провинции Ширнак, об этом 10 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«В общей сложности 45 небольших взрывных устройств массой 100 граммов каждое было обнаружено в здании суда», — говорится в заявлении местных правоохранительных органов, цитируемом журналистами агентства.

Полиция арестовала семерых человек, подозреваемых в подготовке террористического акта. Пока неизвестно, к какой организации принадлежали обвиняемые.