Ташкент, , 12:19 — REGNUM Запустить продажи серебряных и золотых слитков через вендинговые аппараты предложил государственный комитет по развитию туризма Узбекистана. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента республики, опубликованном на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Согласно проекту документа, через автоматы предлагается отпускать золотые и серебряные слитки весом 1,3 и 5 грамм соответственно. В случае принятия постановления без изменений первые автоматы появятся до 1 июля 2020 года в нескольких областях.

Отметим, планы по продаже драгоценных металлов туристам в Узбекистане появились в 2018 году. В государственном комитете по развитию туризма отмечали, что путешественники из Индии и Китая любят покупать золотые изделия, и это будет способствовать развитию туризма в стране.

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