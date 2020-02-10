Чикаго, США, , 12:21 — REGNUM В начале февраля 2020 года из КНДР в США сбежал мужчина в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей госдепартамента США.

Согласно опубликованным данным, мужчина прилетел в США через Таиланд, не проходя границу с Южной Кореей.

По предварительный данным, он обосновался в Чикаго, штат Иллинойс. Известно, что это второй случай бегства в текущем году. В январе 2020 года из КНДР в США также бежал подросток в возрасте старше 10 лет.

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С 2006 года предоставление статуса беженцев у США запросили 220 граждан КНДР. Самый высокий показатель беженцев из Северной Кореи в США зафиксировали в 2008 году. В тот год из страны бежали 38 северокорейцев. Отмечается, что в последние годы число граждан КНДР, бегущих в Соединённые Штаты, значительно сократилось.