Москва, , 12:16 — REGNUM

Ради сохранения у будущих поколений граждан нашей страны умственного и физического здоровья, ради сохранения самой нашей страны необходимо усилить сопротивление лжи по всем направлениям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 10 февраля, комментируя ответ Министерства просвещения на запрос ИА REGNUM об учебнике «Окружающий мир».

Ранее в министерстве просвещения в ответ на запрос ИА REGNUM об исторических искажениях в рассказе «Как жилось людям в Советском Союзе» (входит в состав учебника «Окружающий мир» для учащихся 4 классов) сообщили, что учебник прошел экспертизу, получил положительное экспертное заключение и что в министерство не поступало по этому вопросу официальных жалоб.

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«Для этой очередной лжи о советской эпохе у меня два объяснения. Во-первых, поток лжи в современной российской действительности нарастает в принципе, по всем направлениям. Во-вторых, с точки зрения отношения к человеку капиталистический строй объективно не выдерживает сравнения с социалистической системой, тем более что после разрушения Советского Союза капитал в эксплуатации человека уже не оглядывается ни на что — жажда наживы затмевает ему остатки разума.

Сегодняшнее российское государство обслуживает интересы крупного капитала и в силу этого является антисоветским. Его идеологические работники будут продолжать лгать и о реальном положении в Российской Империи в начале XX века, и о Великой Октябрьской социалистической революции, о Гражданской войне, социалистических преобразованиях, достижениях СССР.

Для капитала и его обслуги абсолютно логично стремиться воспитать людей в страхе перед социализмом — значит, они продолжат лгать и о жизни в СССР. Проблема для них заключается в том, что очень и очень многие в нашей стране ещё помнят, какой она была в действительности. Они рассказывают об этом своим детям, внукам, правнукам… В головах у молодых происходит смысловая сшибка, и большинство из них будут разрешать это противоречие не в пользу государства.

На дело правды работает и современная зарубежная действительность. Возьмём США, которые многие из идеологов капиталистической России считают для себя и для нас лучшим ориентиром. Там авторитетный журнал Foreign Affairs опубликует статью «Эпидемия отчаяния» (её перевод на русский язык есть в открытом доступе), в которой описывает охватившую США эпидемию самоубийств и смертей, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков. Это что, от хорошей жизни? Стоит напомнить и о массовом вымирании населения нашей страны, начавшемся после того, как был разрушен «страшный СССР» и ему на смену пришла «новая демократическая Россия».