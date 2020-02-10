Орел, , 12:13 — REGNUM Двое жителей Орловской области — ребёнок и молодой мужчина — госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили в ТУ Роспотребнадзора региона.

Ребёнок вместе с родителями отдыхал в провинции Хайнань Китая, вернулась семья с отдыха 22 января. 4 февраля в Орловскую область приехал студент Шанхайского Восточного университета. Оба с недомоганием (признаки фарингита и ОРЗ) были госпитализированы в боксированные отделения БУЗ ОО «НКМЦ им.З.И.Круглой» и БУЗ ОО «Городская больница им.С.П.Боткина».

«По предварительным результатам лабораторных исследований у пациентов возбудителей новой коронавирусной инфекции не обнаружено. До окончания полного объёма лабораторного обследования пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением», — уточнили в ТУ Роспотребнадзора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орловской области под наблюдением медиков находятся 13 человек, недавно посещавших Китай. В соседней Воронежской области с подозрением на коронавирус были госпитализированы шесть человек.