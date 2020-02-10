Керчь, Крым, , 12:14 — REGNUM Перед вручением сиротам Керчи ключей от новых, но неотапливаемых квартир администрацию города оштрафовали за задержку в выдаче жилья в многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда, 14-А. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 февраля в отделе судебных приставов по г. Керчи Управления ФССП России по Республике Крым.

«В связи с тем, что требования исполнительных документов не были добровольно исполнены в установленный законом срок, судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству. Также должник был предупреждён об административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ, и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Благодаря принятым мерам жильё было предоставлено», — отметили в УФССП России по Республике Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года власти Керчи вручили ключи от квартир 25 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Спустя некоторое время выяснилось, что отопления в доме нет, а дом не сдан в эксплуатацию и документы на него не переданы ни в одну коммунальную службу.

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