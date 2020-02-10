Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM Четыре ребёнка-сироты из Сирии прибыли к своей бабушке в Екатеринбург. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков журналистам.

Два брата и две сестры были вывезены спецбортом Минобороны в Москву, после чего они прилетели в Кольцово. Детей встретила родная бабушка. Родители прилетевших погибли год назад в Сирии.

По словам Морокова, ещё двоих детей из этой же семьи пока не получается вывезти из Сирии, так как они были рождены уже на территории республики.

«Те ребята, которые прилетели сегодня, — граждане Российской Федерации», — добавил омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой сообщалось, что в скором времени Россию вернутся ещё 73 ребёнка из Сирии. До этого из неподконтрольного республике лагеря «Аль-Холь» было вывезено 35 российских детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия возвращает ещё 73 своих детей из Сирии