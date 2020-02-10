Ярославль, , 12:52 — REGNUM Подрядчик по строительству детской поликлиники в Ярославле не уведомил проектную организацию о забивке свай для фундамента и проблемах с ними. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в институте «Костромапроект», который выполнил проект поликлиники.

Строительная площадка поликлиники в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство поликлиники на улице Попова должно было начаться в 2019 году. Однако контракт с подрядчиком был расторгнут. По данным департамента строительства Ярославской области, забитые контрольные сваи не прошли динамические испытания. Из-за этого было решено внести изменения в проект. Проектировщики говорят, что ничего не знают об этой ситуации.

«Что касается свай, то проектные решения разрабатываются на основе инженерных геологических изысканий. Наши решения были разработаны именно таким образом. Было получено положительное заключение государственной экспертизы. Если бы были претензии к проектной документации, было бы обращение в наш адрес. У нас такого обращения не было», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник мастерской комплексного планирования института «Костромапроект» Павел Тихомиров.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в проектной организации, подрядчик должен был уведомить проектировщиков о том, что планирует забить контрольные сваи. Результаты испытаний свай также должны были поступить в институт. Это обязательная процедура. Но ничего этого сделано не было.

«Ситуация, когда сваи не проходят испытания, случаются. Например, в какой-то части фундамента грунт может резко отличатся от того, который был исследован. Но это не экстраординарная ситуация. Можно добавить количество свай, можно увеличить их сечение. Это делается вместе с проектной организацией. Но, повторюсь, к нам никто не обращался», — рассказал Павел Тихомиров.

Более того, с проектным институтом не был заключен договор об авторском надзоре. Корреспондент ИА REGNUM побывал на строительной площадке на улице Попова. Визуально заметно 5 забитых свай. Как рассказали в проектном институте, контрольных свай должно было быть около 30.

При этом на площадке продолжает находится строительная техника, при том, что договор с подрядчиком расторгнут. Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти заявили о внесении изменений в проект. Кто этим занимается и на каких основаниях, непонятно. На сайте госзакупок отсутствует информация о тендере на перепроектирование. При этом уже в феврале власти намерены объявить новый аукцион на строительство поликлиники.

Стройка поликлиники ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Региональные власти так и не назвали ответственных за срыв начала строительства. Между тем указанные факты заставляют усомниться в объективных причинах задержки и эффективном расходовании бюджетных средств, выделенных на проектирование, госэкспертизу и сами работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские власти рассказали, почему сорвалась стройка поликлиники