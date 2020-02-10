Ярославль, 10 февраля 2020, 12:52 — REGNUM Подрядчик по строительству детской поликлиники в Ярославле не уведомил проектную организацию о забивке свай для фундамента и проблемах с ними. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в институте «Костромапроект», который выполнил проект поликлиники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство поликлиники на улице Попова должно было начаться в 2019 году. Однако контракт с подрядчиком был расторгнут. По данным департамента строительства Ярославской области, забитые контрольные сваи не прошли динамические испытания. Из-за этого было решено внести изменения в проект. Проектировщики говорят, что ничего не знают об этой ситуации.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в проектной организации, подрядчик должен был уведомить проектировщиков о том, что планирует забить контрольные сваи. Результаты испытаний свай также должны были поступить в институт. Это обязательная процедура. Но ничего этого сделано не было.
Более того, с проектным институтом не был заключен договор об авторском надзоре. Корреспондент ИА REGNUM побывал на строительной площадке на улице Попова. Визуально заметно 5 забитых свай. Как рассказали в проектном институте, контрольных свай должно было быть около 30.
При этом на площадке продолжает находится строительная техника, при том, что договор с подрядчиком расторгнут. Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти заявили о внесении изменений в проект. Кто этим занимается и на каких основаниях, непонятно. На сайте госзакупок отсутствует информация о тендере на перепроектирование. При этом уже в феврале власти намерены объявить новый аукцион на строительство поликлиники.
Стройка поликлиники ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Региональные власти так и не назвали ответственных за срыв начала строительства. Между тем указанные факты заставляют усомниться в объективных причинах задержки и эффективном расходовании бюджетных средств, выделенных на проектирование, госэкспертизу и сами работы.
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