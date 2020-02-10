Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Легендарный советский разведчик, борец с фашизмом Николай Кузнецов «продолжает воевать» на территории Львовской области, и не стоит эвакуировать оттуда его мемориал. Об этом заявил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, сообщает ИА REGNUM.

По личному мнению дипломата, Николай Кузнецов «до настоящего момента воюет на территории Львовской области».

»Представьте, когда ваш взвод или рота заняли высоту, и её обстреляли из миномётов или артиллерии, но вы отбили атаку. И вам говорят: «На вас постоянно нападают, давайте отойдём». Нельзя оттуда уходить!» — сказал Харлов на пресс-конференции.

Нападки идут и на памятники многих других советских героев, напомнил представитель МИД

«Давайте тогда всех заберём сюда, давайте отступим? Почему они тогда воевали, проливали свою кровь, погибали, защищая нашу Родину, воюя c фашизмом?» — возмутился дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове не согласовали передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

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