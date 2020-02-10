Ессентуки, Ставропольский край, , 12:10 — REGNUM Самое высокое на Северном Кавказе колесо обозрения высотой 65 метров намерен построить инвестор в Ессентуках. Общая стоимость проекта составляет порядка 110 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе минэкономразвития Ставропольского края.

Аттракцион, рассчитанный на всепогодную круглогодичную эксплуатацию, расположится в зеленой части парка Победы города-курорта. Планируется, что в структуре колеса будут созданы тематические кабины для торжеств, в том числе проведения свадеб, а также специальные кабинки для малоподвижных граждан.

Ожидается, что колесо обозрения послужит якорным аттракционом, вокруг которого будут создаваться другие. Здесь планируется разместить детскую железную дорогу, праздничную карусель и другие детские аттракционы, автодром, летний кинотеатр, веревочный парк, фуд-корт, зоны отдыха и другое.