Ташкент, , 11:44 — REGNUM В Узбекистане планируют запретить взимать плату за посещение молитвенных зданий, расположенных на территории объектов материального и культурного наследия. Об этом говорится в соответствующем проект постановления президента республики, опубликованном на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

Проект документа направлен на развитие туризма и расширение предоставляемых услуг. В рамках постановления планируется расширить практику выдачи добровольных сертификатов Tourist Friendly, который подтверждает качество предоставляемых туристических услуг.

Кроме того, до 1 апреля планируется создать базу данных паломнического туризма, в 2020—2021 учебном году внедрить в вузы дисциплины «MICE туризм» и «Экотуризм», а также реализовать ряд других инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан занял четвёртое место в рейтинге стран с самой быстроразвивающийся индустрией. Рейтинг составлялся Всемирной туристической организацией при ООН (UNWTO).

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан вошел в топ-5 стран с самым быстрым развитием туризма