Москва, , 11:45 — REGNUM С 10 по 14 февраля 2020 года Украина и США проведут наблюдательный полёт над территорией РФ, заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков 10 февраля, сообщает «Красная звезда».

«В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk провёл разведывательный полёт у юго-западного и южного побережья Крыма, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

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