Москва, 10 февраля 2020, 11:45 — REGNUM С 10 по 14 февраля 2020 года Украина и США проведут наблюдательный полёт над территорией РФ, заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков 10 февраля, сообщает «Красная звезда».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk провёл разведывательный полёт у юго-западного и южного побережья Крыма, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.
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