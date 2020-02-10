Додома, , 11:35 — REGNUM Более 16 000 жителям танзанийской области Гейта было отказано в получении национального удостоверения личности, поскольку их документы о гражданстве были признаны недействительными. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявления представителя Национального идентификационного агентства Танзании.

Выступая на заседании отделения правящей «Революционной партии в Танзании» по области Гейта Эммануэль Эрнест заявил, что из 34 604 заявителей по области 16 301 человек не получили свои удостоверения из-за проблем с гражданством.

Он добавил, что выдача удостоверений началась в 2017 году. К январю 2020 года планировалось зарегистрировать 400 143 человек, однако к настоящему времени удостоверения получили 378 108 человек. По словам Эрнеста, реализация плана составила 90,1%.

Как сообщил губернатор области Джозефат Маганга, 16 тыс. человек, которым было отказано в предоставлении удостоверений, получат их сразу же после подтверждения своего гражданства.

Он добавил, что в пограничную область регулярно прибывают жители соседних Бурунди, Руанды и Уганды.