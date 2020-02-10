Москва, , 11:31 — REGNUM На территории Москвы и Московской области из-за гололеда до 12 февраля продлено действие «желтого» уровня погодной опасности. Об этом 10 февраля сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

«Жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать до 3:00 мск среды.

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения — до 3:00 12 февраля», — говорится в сообщении.

На данный момент в столице преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Москве 0… +2 °С.

Напомним, в ЦГМС Хакасии сообщили, что в республике с 7 по 11 февраля ожидается аномально тёплая погода. Местами температура воздуха поднимется до +5 градусов.

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