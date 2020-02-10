Рязань, , 11:30 — REGNUM Граффити с портретом хирурга Аллы Лёвушкиной появилось в областной клинической больнице Рязани. Стену расписали в память об этом удивительном человеке и талантливом враче, сообщили 10 февраля в пресс-службе администрации региона.

Увековечить имя старейшего практикующего хирурга предложили в медицинском сообществе, идею поддержали рязанцы в соцсетях. Над созданием граффити работал стрит-арт художник Александр Дёмкин. Рисунок в холле четвёртого этажа поликлиники ОКБ появился на этих выходных.

Алла Лёвушкина скончалась в январе 2020 года. Она была одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области.

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