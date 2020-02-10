Тула, , 11:27 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Тульской области 10 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Как сообщается, до конца суток 10 февраля на территории региона ожидается усиление западного ветра с порывами до 12−17 м/с. На дорогах также местами гололедица.

МЧС напоминает о правилах безопасности при сильном ветре — не парковаться под деревьями, а также слабоукрепленными конструкциями, избегать деревьев и сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.