Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Силовики, которые сегодня нагрянули с обыском в Институт горного дела Сибирского отделения РАН, изъяли документы, которые могут подтвердить вину директора института в коррупционных схемах, пишет «Сибкрай» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что из кабинета директора Института горного дела СО РАН на улице Фрунзе следователи вышли с увесистой кипой документов. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») — из-за вскрытых финансовых схем, участие в которых мог принимать директор Института горного дела СО РАН Андрей К.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 февраля, в институте Сибирского отделения РАН прошли обыски. СМИ сообщили, что обыски и выемка документов связаны с делом о мошенничестве.

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