* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 11:28 — REGNUM Правительство Ирака приступило к строительству лагеря для членов семей боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 февраля сообщает Kurdistan.ru.

В лагере, обустройство которого будет происходить в провинции Ниневия, предполагается установить 4 тыс. палаток.

Здесь будут размещены члены семей террористов и сами боевики, репатриированные из сирийского лагеря «Аль-Холь». В настоящее время примерно 50% строительных работ в лагере завершены.

Напомним, в настоящее время в лагере «Аль-Холь», расположенном в сирийской провинции Хасака, проживает порядка 70 тыс. членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семей.

Террористов контролируют бойцы «Демократических сил Сирии», состоящих преимущественно из курдов.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.