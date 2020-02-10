Калуга, , 15:36 — REGNUM Калужское региональное отделение Союза женщин России в год 75-летия Великой Победы учредило медаль для лучших мужчин региона «Отцовская доблесть». Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации председателя общественной организации Антонины Белкиной.

Претенденты на новую награду обязаны прожить на территории Калужской области пять лет и воспитывать не менее двух детей. Мужчина также должен «оказывать активное содействие успешному воспитанию подрастающего поколения области» и решать проблемы «государственной и региональной демографической политики». В исключительных случаях на медаль могут претендовать иностранцы. При этом награда не предполагает социальных льгот для её обладателя.

Медаль изготовлена из недрагоценного металла. Её диаметр — 28 мм, по краям она окаймлена красными треугольниками, в центре изображены две мужские ладони, поддерживающие три детские фигурки. «Отцовская доблесть/Гордость Земли Калужской», — гласит надпись на аверсе. Колодка медали стилизована под цвета флага Калужской области.

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