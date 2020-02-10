Хабаровск, , 11:04 — REGNUM В 2020 году в Хабаровском крае сдадут ЕГЭ 7 тыс. выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования региона.

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Всего сдавать ЕГЭ будут 6695 выпускников. Еще 113 человек зарегистрировались для участия в госэкзамене досрочно, из них 100 человек — выпускники прошлых лет.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя в Приморье отказываются принимать ЕГЭ и ОГЭ из-за того, что краевые власти существенно снизили оплату такой работы педагогов.