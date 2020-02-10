Иваново, , 10:59 — REGNUM Дорожные карты развития Большой ивановской мануфактуры составлены по итогам двухдневной стратегической сессии «Развитие квартала мануфактур города Иваново», которая проходила в Иваново 7−8 февраля. В мероприятии приняли участие эксперты в области урбанистики и архитектуры, представителей бизнеса, науки и культуры. Речь идёт о развитии большого комплекса зданий квартала мануфактур в центре Иваново, которые фактически никак не задействованы.

«Еще летом мы договорились с группой ВЭБ. РФ вместе разработать план, как правильно структурировать восстановление Большой Ивановской мануфактуры. Но самое главное — как наполнить это пространство уникальным содержанием. Я знаю, что у вас много недель велась работа, в том числе в Москве, предварительные исследования были сделаны, проанализированы подобные объекты в России и в Европе. Нам нужна наполненная городская среда, чтобы это было живое пространство, которое нравилось бы горожанам и жителям Ивановской области», — сказал на встрече с экспертами губернатор Станислав Воскресенский.

Специалистами по итогам масштабных исследований были определены пять возможных направлений развития квартала мануфактур. В частности, это — направление лёгкой промышленности и моды; образования; инноваций, технологий, фармы; направление социокультурной среды; туризма, народных художественных промыслов и ремёсел. Эксперты представили главе региона идеи по развитию квартала мануфактур, в числе которых, например, сотрудничество сотрудничество с инновационным центром «Сколково», производство одежды, в том числе из переработанных материалов.