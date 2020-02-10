Псков, , 10:57 — REGNUM Сокращение числа школьников, обучающихся во вторую смену, остаётся одним из актуальных вопросов для Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По словам Братчикова, сейчас во вторую смену в Пскове обучается 6 тыс. детей.

Ведерников отметил, что региональные власти уже запланировали встречи с представителями правительства РФ по вопросу строительства новых школ в Пскове.

«У нас уже есть предварительно проработанные объекты с Министерством просвещения России. Я очень рассчитываю, что нас поддержат, потому что мы можем и по две, и по три школы строить», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, всего в школах Пскова обучаются более 25,5 тыс. детей, в Псковской области в целом — около 67 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в регионе во вторую смену обучаются около 7 тыс. детей, большинство из них проживают в Пскове и Псковском районе. Для ликвидации второй смены Пскову нужны как минимум ещё две новые школы.

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