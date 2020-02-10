Челябинск, , 10:56 — REGNUM В Челябинской области на карантине по коронавирусу находятся 22 гражданина Китая. Об этом сообщает областной минздрав.

Их разместили в двух местах. Одной из площадок является медцентр «Северный» (Миасс), а второй — противотуберкулёзный диспансер. Всего в них могут быть до 175 человек.

В минздраве отмечают, что все эти люди здоровы, коронавируса у них нет. Как сообщало ИА REGNUM, уже два карантинных центра властям пришлось закрыть. Причиной стали протесты населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске назвали места для размещения граждан Китая на карантин