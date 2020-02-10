Уфа, , 11:00 — REGNUM Санаторий-профилакторий «Родник здоровья» станет карантинной зоной для туристов, прибывших из Китая в Башкирию. Об этом сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов на оперативном совещании в правительстве республики, 10 февраля передает пресс-служба республиканского правительства.

По словам Александра Жеребцова, в настоящий момент в республике не найдено ни одного больного коронавирусом. А в столице Башкирии был создан штаб по борьбе с распространением этого вируса.

Отмечается, что в профилакторий «Родник здоровья», который расположен в 25 километрах от Уфы в селе Нижегородка Уфимского района, будут доставлять граждан России, заболевших коронавирусом.

Сообщается, что республиканский госкомтранс также вводит дополнительные меры профилактики этого заболевания. Так, общественный транспорт в республике должен быть оснащен установками обеззараживания воздуха. А водителям необходимо управлять транспортом в перчатках и масках.

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