Ярославль, 10 февраля 2020, 10:51 — REGNUM Мэрия Ярославля более двух лет не может отремонтировать дорогу к школе по решению суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.
По жалобам родителей омбудсмен проверил состояние дороги к школе № 21 им. А.М. Достоевского во Фрунзенском районе.
Заключение уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин направил в мэрию Ярославля, в департамент дорожного хозяйства Ярославской области, ГИБДД и другие ответственные структуры.
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