Ярославль, , 10:51 — REGNUM Мэрия Ярославля более двух лет не может отремонтировать дорогу к школе по решению суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Дорога к школе № 21

По жалобам родителей омбудсмен проверил состояние дороги к школе № 21 им. А.М. Достоевского во Фрунзенском районе.

«В ходе проведения проверки установлено, что дорога к образовательному учреждению не оборудована тротуарами, освещением, в нарушение требований ГОСТов на проезжей части множество выбоин, отсутствуют искусственные неровности. Более того, по данному вопросу имеется решение суда, требования которого департамент городского хозяйства не исполняет в течении более двух лет», — сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

Заключение уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин направил в мэрию Ярославля, в департамент дорожного хозяйства Ярославской области, ГИБДД и другие ответственные структуры.

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