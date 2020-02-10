Москва, , 10:57 — REGNUM По последним данным, новых случаев заражения новым типом коронавируса в России не выявлено. Об 10 февраля говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на пунктах пропуска в России установлен двойной пропускной контроль. Аэропорты обеспечены оборудованием для дистанционного измерения температуры.

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