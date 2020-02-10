Каспийск, Дагестан, , 10:49 — REGNUM Уголовные дела о хищении бюджетных денег при благоустройстве ряда общественных территорий в дагестанском Каспийске переданы в суд. Обвиняемыми проходят директор муниципального унитарного предприятия (МУП) «Хозрасчетная служба капитального строительства Каспийска» и руководитель подрядной организации, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По версии следствия, директор МУП заранее подписал акты подрядчика о приемке выполненных работ по муниципальным контрактам по благоустройству в Каспийске сквера по улице Ахмет-Хана Султана, парка имени Халилова и городской набережной.

Между тем фактически указанные в актах объемы работ подрядчик не выполнил. В результате этого руководитель организации похитил более 3 млн рублей бюджетных средств.

Таким образом, директор МУП обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а начальник подрядной организации — в мошенничестве. Оба уголовных дела направлены для рассмотрения в Каспийский городской суд.