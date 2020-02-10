Москва, , 10:34 — REGNUM При выборе губной помады стоит обращать внимание на её состав. На упаковке должны быть указаны латинские названия веществ в составе косметики, говорится в опубликованных 10 февраля рекомендациях Роскачества.

Обычно ингредиенты перечислены в порядке уменьшения их количества, при этом компоненты с концентрацией менее 1% могут идти в любом порядке. Вместе с тем производитель вправе перечислить сначала действующие, а затем вспомогательные вещества, или вовсе указать их по алфавиту.

Рядом с латинскими названиями компонентов могут быть указаны русские, однако наименование вещества только по-русски является нарушением и должно насторожить покупателя.

Надпись Parfum указывает на ароматизаторы в составе продукта. Консерванты в косметике необходимы, при этом их названия должны быть перечислены.

Нежелательные компоненты в составе косметики — полиэтиленгликоли и жирные спирты, пропиленгликоль, который является дешевым аналогом глицерина, а также этиловый спирт и алкоголь.

Вовсе не должно быть в косметике антибиотиков, бензола, брома и фурокумаринов — кислородсодержащих соединений.

В преддверии 8 марта эксперты исследовали красную помаду 20 брендов. Итоги тестирования будут опубликованы позднее.

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