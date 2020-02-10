Железноводск, Ставропольский край, , 10:36 — REGNUM Бывшую «Гостиницу Островского» в городе-курорте Железноводске, построенную в конце XIX века, ждет реставрация. Работы начнутся в апреле 2020 года, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе администрации города.

«Здание, построенное в 1898 году, находится в курортной зоне Железноводска, и уже много лет не эксплуатировалось. На сегодняшний день готовится проект капитального ремонта с элементами реставрации исторического особняка», — сказано в сообщении.

Согласно проекту, исторический облик здания будет полностью восстановлен. Новый пансионат будет рассчитан на 50 гостей и создаст 30 новых рабочих мест. В эксплуатацию гостиницу планируется ввести в сентябре 2021 года. Отмечается, что нынешний собственник особняка, который приобрел его в начале 2000-х годов, решил оставить пансионату его историческое название — «Гостинца Островского».