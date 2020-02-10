Сеул, , 10:27 — REGNUM После того, как правительство Южной Кореи ввело ограничения на въезд в страну иностранным гражданам, посещавших китайскую провинцию Хубэй, где бушует коронавирус, туристический поток из Китая сократился на 60%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей центрального штаба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный поток иностранцев из Китая сократился с 13 000 до 5400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 февраля власти Южной Кореи запретили въезд в страну иностранным гражданам, посещавшим в течение последних двух недель китайскую провинцию Хубэй. А также ввели двухнедельный карантин для южнокорейских граждан, прибывающих из провинции.

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По состоянию на 9 февраля, правительство страны отклонило 499 запросов на посещение Южной Кореи, поданных китайскими гражданами, чьи паспорта были выданы в провинции Хубэй.

Напомним, что в настоящее время в Южной Корее зафиксировано двадцать семь случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.