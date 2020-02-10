Ташкент, , 10:23 — REGNUM Государственный музей искусств Узбекистана открылся на время разработки проекта его реконструкции. Об этом заявил глава управления по развитию музеев министерства культуры республики Шахло Абдуллаев, 10 февраля сообщает издание «Подробно.uz».

По его словам, проект реконструкции здания разрабатывался местными компаниями. Музей был закрыт, но после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву произошли кардинальные изменения, отметил Абдуллаев.

Он добавил, что международный тендер выиграл японский архитектор Тадао Андо. Однако детальная разработка проекта займет 1−1,5 года, поэтому музей был временно открыт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с японским архитектором Тадао Андо, который представил главе государства новую концепцию развития музея искусств республики.

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