Пекин, , 10:24 — REGNUM В Китае до 27 выросло число иностранных граждан, заразившихся коронавирусом нового типа. Об этом 10 февраля сообщает внешнеполитическое ведомство КНР.

Сообщается, что двое иностранцев из 27 заболевших умерли. 22 человека все еще лечатся, а трое были выписаны.

Напомним, на лайнере Diamond Princess в Японии выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших там достигло 130 человек.

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