Алексей Яковлев, 10 февраля 2020, 10:15 — REGNUM 8 февраля уровень воды в Волге в районе Ярославля пошёл на спад. Отступающая вода оставляет за собой пласты льда, разрушающие не только деревянные постройки в садоводческих товариществах, но и капитальные сооружения. Оценить масштаб ущерба пока невозможно. Но очевидно, что он велик. Кто виноват? Стихия? Возможно ли было этого избежать? Все ли ответственные и уполномоченные лица должным образом исполнили свои обязанности? Не претендуя на истину, я попытался разобраться в ситуации, анализируя информацию из открытых источников, синхронизировав её по времени.
Прежде всего, интерес представляют публичные данные о работе Рыбинского и Нижегородского гидроузлов, публикуемые на сайте Русгидро.
Я буду приводить их в формате «дата — объём сбросов в Рыбинске (дельта) / объём сбросов в Нижнем Новгороде (дельта)». Эти данные сопоставлены в хронологическом порядке с событиями, публикациями СМИ и официальными комментариями руководства Ярославской области и регионального управления МЧС.
Итак, согласно данным Русгидро, за 28 и 29 января Рыбинская ГЭС увеличила сбросы через свои турбины более чем на 1100 кубических метров в секунду — за этот же период сбросы Нижегородской ГЭС суммарно даже уменьшились на 74 м3/c.
29.01 — 1964 м3/c (+535) / 2732 м3/c (+164)
30.01 — 2544 м3/c (+580) / 2494 м3/c (-238)
Очевидно, что именно это стало причиной первой волны наводнения. 31 января в Ярославле затопило Волжскую набережную, подтоплены оказались берега реки Которосль в местах расположения водных баз, в Рыбинске затоплен причал.
Подробности: «В Ярославле затопило Волжскую набережную».
Об осложнении ситуации предупреждало управление МЧС по Ярославской области в ежедневном прогнозе на 31 января, размещённом на сайте ведомства:
Однако далее эта информация не пошла, органы государственной власти региона 30 января хранили молчание. Никакого массового оповещения населения не было.
31 января Нижегородская ГЭС немного увеличила сбросы (на 117 м3/с), но паводковая ситуация продолжала ухудшаться.
31.01 — 2627 м3/c (+83) / 2611 м3/c (+117)
В СМИ появились сообщения о продолжающемся затоплении. Управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о поднятии уровня воды в реке Волга, но массового оповещения жителей региона опять же не было.
Напротив, официальный сайт органов государственной власти Ярославской области опубликовал информацию о снижении уровня воды. Причём причиной наводнения были названы аномально высокие температуры:
Информацию, опубликованную правительством Ярославской области, сложно назвать достоверной. Во-первых, согласно «дневнику погоды» сервиса Gismeteo, в Ярославской области отрицательные температуры и днём и ночью держались с 22 января. Во-вторых, уровень воды на отметках Рыбинской и Нижегородских ГЭС находился и находится до сих пор ниже нормального подпорного уровня. 31 января этот показатель в Нижнем Новгороде составлял 82,88 метра (НПУ 84 метра) и не менялся. То есть, по моим предположениям, именно в этот период в русле Волги ниже Ярославля по течению стали образовываться критические заторы льда, что проявилось в локальном повышении уровня воды.
В течение последующей недели гидроэнергетики держали стабильными сбросы воды через турбины Рыбинской ГЭС, хотя они оставались достаточно большими (около 2,5 тысяч м3/с), и чередовали повышение и понижение сбросов на Нижегородской ГЭС вплоть до 8 февраля. В отсутствие официальных комментариев предположу, что такой режим работы был выбран в качестве способа ликвидировать ледяные заторы. В противном случае можно говорить о некомпетентности ответственных лиц.
1.02 — 2564 м3/c (-63) / 2883 м3/c (+272)
2.02 — 2538 м3/c (-26) / 2578 м3/c (-305)
3.02 — 2448 м3/c (-90) / 2393 м3/c (-185)
4.02 — 2457 м3/c (+9) / 2616 м3/c (+223)
5.02 — 2504 м3/c (+47) / 2316 м3/c (-300)
6.02 — 2587 м3/c (+83) / 2515 м3/c (+199)
7.02 — 2592 м3/c (+5) / 2403 м3/c (-112)
8.02 — 2293 м3/c (-299) / 2708 м3/c (+305)
В любом случае в лучшую сторону ситуация не изменилась. До 3 февраля региональное МЧС стабильно сообщало о «возможных подтоплениях», но опубликовало очередное экстренное предупреждение на 4 февраля, которое, впрочем, опять же не нашло широкой аудитории.
В этот же день 3 февраля Ярославские СМИ со ссылкой на начальника отдела гражданской обороны мэрии сообщили о подтоплении коммерческих помещений, подвальных помещений, гаражей, садоводческих кооперативов. Генерирующая компания ТГК-2 сообщила о подтоплении тепловой камеры в районе реки Которосли. В Ярославле затопленным оказался Второй Смоленский переулок. Ещё хуже ситуация сложилась в населенных пунктах ниже Ярославля. По сообщениям жителей, вода приблизилась к селу Сопелки, были затоплены некоторые улицы садоводческих товариществ в районе села Туношна.
Подробности: Ярославскую область затапливает
Органы государственной власти Ярославской области хранили в тот день молчание. А представитель МЧС на общегородском совещании в мэрии Ярославля, несмотря на экстренное предупреждение, выпущенное ведомством, заявил о благоприятном прогнозе.
Сложно сказать, что заставило так говорит представителя службы, отвечающей за безопасность жителей, ведь, как следует из данных Русгидро, уменьшение сбросов на Рыбинской ГЭС составило всего 90 м3/с.
Лишь 5 февраля сайт правительства Ярославской области сообщил о прошедшем внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом опять сообщалось о «стабилизации ситуации».
Присутствовавший на КСЧ начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров заявил о намерении обратиться к гидроэнергетикам.
Здесь надо прервать хронологию событий для пояснений.
Согласно данным сайта Русгидро, управление работой ГЭС осуществляется на основании рекомендаций, вырабатываемых межведомственными группами, в которые, в частности, входят региональные власти и МЧС. Главными приоритетами при принятии решений о работе гидроузлов являются безопасность ГЭС и защита от наводнений. То есть реальные рычаги управления ситуацией у региональных властей были и есть, но заговорили они об этом лишь 5 февраля.
Между тем 6 и 7 февраля, несмотря на заверения властей о «стабилизации», ситуация в Ярославле и пригороде резко ухудшилась. По официальной информации МЧС, за сутки уровень воды в Волге в районе Ярославля поднялся ещё на 76 см. Социальные сети заполнились фото‑ и видеоматериалами затопленных жилых домов, дач, дорог, мостов, земельных участков. СМИ не успевали сообщать о новых фактах затоплений. Возмущённые и отчаявшиеся ярославцы записывали обращения в прокуратуру и президенту.
Позиция МЧС в это момент фактически заключалась в констатации фактов. Лишь 7 февраля на сайте регионального управления впервые появилась информация о мощном ледяном заторе под Ярославлем: перепад уровня воды в Волге между Ярославлем и посёлком Красный Профинтерн составляет 3,33 м, а между Красным Профинтерном и городом Кострома — всего 0,75 м.
Сайт правительства Ярославской области 6 февраля сообщил о принятом решении перевести Рыбинскую и Нижегородскую ГЭС на особый режим работы. Однако уменьшение сброса воды в Рыбинске (-299 м3/с) и увеличение сброса в Нижнем Новгороде (+305 м3/с) произошло лишь 7 февраля. Именно в этот день в Ярославскую область вернулся губернатор Дмитрий Миронов, который больше 10 дней посвятил работе в интересах региона в Москве. Информационные ресурсы правительства области сообщили о личном участии губернатора в вертолетной разведке проблемных участков Волги под Ярославлем.
8 февраля уровень воды в Волге понизился.
Как человек, имеющий высшее техническое образование и изучив несколько методических пособий о формирования ледяных заторов и принципам борьбы с ними, я не могу утверждать о недостаточной компетенции и ошибочных действиях гидротехнических специалистов. Хотя не исключаю этого. Но, на мой взгляд, очевидно, что пассивные действия региональных властей, особенно в части информирования населения, в очередной раз привели к масштабным последствиям разгула стихии. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из представителей правительства Ярославской области и управления МЧС признает хоть какую-то степень своей вины. А это значит, что тысячи ярославцев, всплакнув и матерясь, опять за свой счёт будут восстанавливать уничтоженное и разрушенное водой и льдом.
В заключении хочу отметить, что, исходя из данных Русгидро о динамике заполняемости Горьковского и Угличского водохранилищ и учитывая наличие серьёзного затора льда ниже Ярославля по течению Волги, риск повторного наводнения сохраняется. На мой взгляд, оптимальным решением в условиях отрицательных температур было бы эмпирическое определение пропускной способности русла Волги в месте сформировавшегося затора льда и вывод работы Горьковского и Нижегородского гидроузлов в режим сброса в пределах этого объёма.