Москва, , 09:58 — REGNUM Сроки выдачи 47 видов разрешений будут сокращены до одного дня. Об этом 10 февраля заявил глава правительства России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По его словам, в ходе выдачи разрешений будет также сокращена бюрократизация. Участники совещания обсудили переход к выдаче разрешений в электронном виде.

Отметим, 10 февраля в Москве проходит оперативное совещание председателя правительств с заместителями. На совещании обсуждается бюджетная дисциплина, а также выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.