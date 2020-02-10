Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь помещен на карантин для профилактики распространения коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат после прибытия в Екатеринбург попал на 14-дневный карантин. В данный момент генконсул находится в своей резиденции.

«Он ещё не приступил к своим обязаностям. Хорошие условия. Находится в Екатеринбурге», — сказал представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, изолированные в Екатеринбурге граждане КНР не имеют коронавируса. Под размещение китайцев выделен санаторий «Бодрость».

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