Воронеж, , 09:43 — REGNUM Рис-сечка, в составе которого, судя по этикетке на упаковке, оказались маргарин, сахар-песок и даже ванилин, обнаружил воронежец в одном из супермаркетов.

Фото опубликовал «Блокнот-Воронеж» — на пакете с вручную расфасованным рисом наклеена этикетка с надписью «рис-сечка» и составом: «мука пшеничная, сахар-песок, маргарин, ваниль, сода, углеаммонийная соль».

Произведен рис со странным составом в Воронежской области — в Новоусманском районе, одним из ИП. Судя по всему, на этикетке был размещен состав другой продукции.