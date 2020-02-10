Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Согласно исследованиям, все больше автолюбителей США готовы отказаться от личных автомобилей в пользу беспилотных машин. Об этом сообщает Motor.

В США отказаться от личных авто готовы 44% американцев. Такие данные приводит издание Medium, которое ссылается на опрос, проведенный среди 1594 граждан США.

Гораздо больше желающих пересесть на беспилотные транспортные средства в Германии и Китае. Там также были опрошены свыше 1000 человек. Согласно опросу, 52% жителей Германии и 84% жителей Китая готовы отказаться от личных автомобилей в пользу беспилотных машин.

По мнению генерального директора компании Cruise Automation Дэна Аммана, семьи из Сан-Франциско, например, могут сэкономить около 5000 долларов в год при отказе от личного транспорта.

Ранее вице-президент Bosch по созданию автономных систем вождения Кей Степпер заявил, что они готовы выпустить беспилотные автомобили, однако мешают этому некоторые юридические проблемы и незаинтересованность клиентов.

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