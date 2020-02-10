Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве 23 авиарейса задержали и отменили. Об этом 10 февраля сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:30, во «Внуково» четыре рейса задержали, три отменили. Не состоится прибытие рейсов из Усинска, где произошло ЧП, а также Ульяновска.

В «Домодедово» задержано семь рейсов, отменено шесть рейсов. Не состоится вылет самолётов в Куляб (Таджикистан), Льеж (Франция), Мюнхен (Германия). Отменено прибытие рейсов из Гонконга (Китай), Куляба и Санкт-Петербурга.

В «Шереметьево» задержано три рейса. Данные предоставлены аэропортами.