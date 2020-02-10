Ташкент, , 09:41 — REGNUM Детское пособие в картинках по борьбе с распространением коронавируса распространило 9 февраля посольство Китая в Узбекистане через официальный Telegram-канал.

На детских картинках изображен диалог девочки с новым коронавирусом, который рассказывает, как он может попасть в организм человека и какие симптомы испытывает больной.

Однако девочка не отчаивается и рассказывает о том, что она будет делать, чтобы предотвратить заражение: носить маску, мыть руки, убираться и проветривать комнату.

Напомним, 8 февраля посол Китая в Узбекистане Цзян Янь в своем интервью газете «Народное слово» рассказала о мерах профилактики и борьбы с коронавирусом в КНР. Она также поблагодарила узбекский народ за поддержку и сочувствие КНР.

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