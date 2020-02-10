Ярославль, 10 февраля 2020, 09:58 — REGNUM Ярославская епархия приняла решение передать мэрии города одно из старейших кладбищ — Леонтьевское. Об этом сообщает официальный сайт Ярославской епархии.
Решение принято на прошедшем 7 февраля заседании расширенного Епархиального совета. Кладбище располагается около церкви Леонтия Ростовского в центральной части города, его обслуживанием занимается приход. Захоронения там стоят свыше 100 тысяч рублей — на порядок дороже, чем на муниципальных кладбищах. Вокруг захоронений периодически происходят конфликты. Ради новых могил уничтожаются старые захоронения.
При этом администрация кладбища не считает действующими нормативные акты в похоронном деле. Например, даже подзахоронение урны с прахом родственника на существующей могиле стоит десятки тысяч рублей, в то время как на муниципальных кладбищах это делается бесплатно. Все платежи оформляются как добровольные пожертвования приходу. В епархии признали существование проблем.
Отметим, что решение было принято после смены митрополита Ярославского и Ростовского.