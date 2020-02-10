Габороне, , 09:40 — REGNUM Правительство Ботсваны продало семь охотничьих лицензий, каждая из которых позволяет отстрел 10 слонов в «охраняемых охотничьих угодьях». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение корреспондента из ЮАР Номсы Масеко.

По информации журналистов телерадиокомпании, правительство выдало квоту на отстрел 272 слонов в 2020 году.

Только компании, зарегистрированные в Ботсване, были допущены к участию в торгах за лицензии, отмечают журналисты.

Напомним, что запрет на охоту на слонов в Ботсване был отменен в мае 2014 года по причине усиления столкновений между местными жителями и слонами. Снятие запрета было популярно во многих в сельских общинах, но подверглось жесткой критике со стороны защитников природы.

Охота поможет районам, наиболее пострадавшим от «конфликта с дикой природой», заявила агентству AFP пресс-секретарь министерства дикой природы Ботсваны Элис Ммолава.

В стране насчитывается около 130 000 слонов, что является их самой большой популяцией в мире.