Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве 10 февраля будет ветрено и солнечно. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием периферии антициклона с юга», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что «вероятность осадков ожидается минимальная, из-за облаков выглянет солнце, наступит оттепель с температурным фоном на пять-шесть градусов выше климатической нормы, но из-за усиления барического градиента будет довольно ветрено».

Температура воздуха в Москве прогреется от нуля до +2 градусов, в Московской области — от — 2 до +3 градусов. Скорость ветра в порывах будет достигать 13 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС по Москве предупредили о неблагоприятных метеорологических в столице минувшей ночью, связанных с усилением ветра до 17 м/с и гололедицей.