Киев, , 09:29 — REGNUM После начала распространения китайского коронавируса, спрос на медицинские маски на Украине вырос в 15 раз. Об этом сообщил 9 февраля телеканал 112.ua.

По словам работников аптек, люди покупают по несколько масок, а некоторые берут целыми пачками.

«В день приходит четыре большие упаковки их разбирают за два дня сразу», — рассказала провизор одной из аптек Харькова.

По оценке ивано-франковского фармацевта, за неделю покупают около ста масок. Наблюдаются проблемы с их наличием, но поставки идут регулярно.

По словам и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины Игоря Кузина, повода волноваться нет, поскольку на Украине достаточно производителей масок:

«За месяц они могут изготовить около 5 млн масок и этого количества будет достаточно для любых потребностей», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине возник дефицит хирургических масок. Была проведена встреча представителя министерства здравоохранения Украины с производителями масок.

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