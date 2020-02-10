Сеул, , 09:28 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует отправить в китайский Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV, третий чартерный самолёт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолёт отправится в Китай из международного аэропорта Инчхон 11 февраля, а прибудет в международный аэропорт Кимпхо 12 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Южную Корею прибыл первый авиарейс, доставивший в Сеул из Уханя 367 южнокорейских граждан, а 1 февраля — второй рейс, вернувший на родину более 300 человек.

По состоянию на 9 февраля, в Южной Корее зарегистрировано двадцать семь случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.