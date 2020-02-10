Кызыл, , 09:22 — REGNUM Китайская компания «Лунсин» приостановила отзыв работников в Туву после новогодних каникул. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, это было сделано по рекомендации специалистов ведомства.

Успевшие прибыть сюда десять работников прошли проверку как при выезде из Китая, так и в Москве. В рабочем посёлке компании они будут помещены в подготовленные изоляторы на 14 дней, где будут находиться под наблюдением врачей.

«Состояние их здоровья в норме, температуры нет», — отметили в управлении.

Напомним, всего в республику после поездки на родину должны были вернуться почти 250 работников.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тувы сообщили в связи с этим о нагнетании и спам-атаках по поводу угрозы завоза коронавируса в Туву. Чиновники попытались успокоить граждан, напомнив, что случаев заболевания новым вирусом здесь нет.

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