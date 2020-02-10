Ташкент, , 09:20 — REGNUM Площадь нового океанариума в Ташкенте составит 4300 кв. метров, а вместимость — 1300 куб. метров. Об этом заявил представитель компании Polin Group, сообщает 10 февраля издание «Подробно.uz».

В рамках проекта планируется также построить тоннельный аквариум длиной более 20 метров, в котором будут плавать 3 тыс. рыб. Организаторы океанариума запустят услугу дайвинга, а пропускная способность нового объекта составит 1,5 тыс. посетителей в день.

Напомним, 11 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с реконструкцией Национального парка им. Алишера Навои, на территории которого планируется построить океанариум, амфитеатр, кинотеатр, игровую площадку, музыкальный фонтан и другие объекты.

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