Новосибирск, , 09:12 — REGNUM В Новосибирской области за январь 2020 года выдано более 800 сертификатов на материнский (семейный) капитал, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

В ПФР уточнили, что с начала старта программы, владельцами сертификатов стали более 190 тысяч новосибирских семей, 804 из них уже в текущем году.

«В текущем году ожидается значительное увеличение обращений в органы ПФР за сертификатами на материнский капитал в связи с реализацией поручений президента РФ, в соответствии с которыми право на материнский (семейный) капитал планируется предоставить и семьям, в которых появится с 1 января 2020 года первый ребёнок», — подчеркнули в отделении.