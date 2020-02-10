Москва, , 09:11 — REGNUM Срок запрета на использование российскими автомобилистами шипованной резины не может быть увеличен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта РФ.

В Минтрансе указали на большую долю транзитного автомобильного транспорта, который пересекает несколько климатических регионов. Из-за разных погодно-климатических условий в таких регионах устанавливать жёсткие ограничения в части запрета на шипованные шины нецелесообразно.

«А наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС», — цитирует сообщение Минтранса ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госкомпании «Автодор» предложили сократить период использования шипованной резины в ряде регионов РФ. В настоящее время пользоваться «шипами» в России запрещено в июне, июле и августе.

Читайте также: В России может быть сокращён период использования шипованной резины